Israel exige retractación de informe de la ONU que declara hambruna en Gaza

Jerusalén, Israel.- El gobierno de Israel exigió este miércoles que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo respaldado por la ONU, se retracte de su informe en el que se declara oficialmente la existencia de una situación de hambruna en la Franja de Gaza.

El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, afirmó que el informe contiene 'falsedades' y acusó a la IPC de actuar de forma 'politizada'. Durante una conferencia de prensa, Bar Tal señaló que el gobierno israelí exigirá una corrección inmediata del documento.

Israel exige a la IPC que se retracte inmediatamente de su informe con falsedades", declaró Bar Tal.

Además, indicó que si no se atiende la solicitud en un breve plazo, Israel compartirá con los países donantes del organismo lo que considera 'pruebas' de una supuesta conducta indebida en la elaboración del informe.

El funcionario también acusó a la IPC de estar vinculada políticamente al grupo islamista palestino Hamás, al que Israel responsabiliza por el conflicto armado que se inició en octubre de 2023 tras un ataque contra su territorio.

La ONU, a través de la IPC, declaró el pasado viernes un estado oficial de hambruna en Gaza, y atribuyó la crisis a lo que calificó como una 'obstrucción sistemática' del acceso humanitario por parte de Israel durante los más de 22 meses de guerra en el enclave palestino. Hasta el momento, ni la ONU ni la IPC han respondido públicamente a las declaraciones del gobierno israelí.

