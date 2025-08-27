Políticas migratorias de Trump en EU causan bajas en los niveles de turismo

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Desde que el presidente Donald Trump tomó su puesto en el gobierno estadounidense en los primeros meses del año, las políticas migratorias tomaron un papel significativo del segundo mandato del empresario, marcadas principalmente como restrictivas, además de ser causantes de debates en muchas partes del mundo, en materia de derechos humanos; ahora podrían estar causando un declive en las visitas de extranjeros al país de las estrellas.

Según Anders Flügel, un empresario menor que se encontraba en un viaje con su pareja, manifestó que la situación en las calles estadounidenses ha decrecido, puesto que no solo han sido detenidas personas latinas, sino personas con ascendencia europea o anglosajona, motivo que no les permitió caminar con normalidad. "No tuvimos problemas para entrar, pero ahora nos enteramos de que también persiguen a la gente en las calles, y no solo a criminales irregulares", comentó.

Como dijo Trump, sino también a turistas europeos, anglosajones", expresó el empresario.

En los inicios de su campaña, el presidente Trump habría asegurado que los esfuerzos estarían dirigidos a expulsar a todo aquel inmigrante que contara con antecedentes de delincuencia o tuviera orden de captura en su nombre. Aunque las medidas de índole casi agresiva que fueron desarrolladas en los últimos meses han ocasionado consecuencias como la baja de reservas de vuelos hacia tierras estadounidenses, esto debido a los rigurosos métodos de control para ingresar.

El informe de distintas aerolíneas señaló que compañías como Air France-KLM, Turkish Airlines y Volaris detectaron una disminución en las ventas de boletos dirigidos a Estados Unidos. En algunos casos, los pasajeros decidieron cancelar o posponer sus viajes por las largas revisiones, entre las cuales se encuentran la verificación de dispositivos electrónicos, así como cuestionamientos sobre el estatus migratorio.

Esta tendencia representa no solo pérdidas en los niveles de turismo, sino un cambio total en las preferencias de los viajeros internacionales, que es un mercado con gran porcentaje de importancia para las economías. Solo en el mes de junio hubo un descenso del 3.4 por ciento de las llegadas internacionales al país del naranja. Este descenso, según analistas, podría significar una pérdida de hasta 12 mil 500 millones de dólares en el gasto extranjero.

Según expertos y prensa, las políticas migratorias altamente agresivas, así como los casos de detenciones injustificadas o conductas violentas de parte de autoridades o sujetos que parecen la autoridad, llenan a los turistas de un clima de incertidumbre, lo que ocasiona que el panorama no sea el idóneo para visitar el país, esto generando bajas en varios sectores o ciudades que dependen mayoritariamente del ingreso por turistas o visitantes.

Fonte: Tribuna del Yaqui