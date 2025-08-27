Tiroteo a una escuela católica en Estados Unidos: Se reportan dos niños sin vida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La policía de Minneapolis ha confirmado al menos dos niños sin vida tras un tiroteo este miércoles 27 de agosto en una escuela católica de Minneapolis, dejando como resultado dos niños muertos mientras rezaban, e hirió a otras 17 personas, 14 de ellas niños, informaron el jefe de policía Brian O'Hara y el alcalde. Como consecuencia, el agresor también murió. O'Hara dijo que el sospechoso del tiroteo está muerto, tenía poco más de 20 años y no tiene un historial criminal extenso conocido. Las autoridades están investigando las causas.

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara. "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que adoran. La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", agregó el jefe de policía.

Se reportan 2 niños muertos y personas heridas

Créditos: Internet

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho como "un acto horrendo de violencia" y expresó: "Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto". El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció una conferencia de prensa para ofrecer más detalles y pidió a la comunidad "dar espacio a los equipos de emergencia para actuar con eficacia".

Las autoridades locales han informado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo; el presidente reaccionó rápidamente desde la Casa Blanca: "He sido informado completamente sobre el trágico tiroteo en Minneapolis. El FBI respondió con rapidez y está en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. Por favor, únanse a mí para rezar por todos los involucrados". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su departamento colabora con agencias locales y federales en la investigación.

Por lo tanto, aún se desconoce la identidad de ambos niños fallecidos. La escuela Annunciation, fundada en 1923, recibe estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. El ataque ocurrió el tercer día del ciclo escolar, justo cuando los alumnos ingresaban para participar en la misa. Padres, estudiantes y personal fueron evacuados y trasladados a un área de reunificación habilitada por las autoridades.

Escuela católica Annunciation

Créditos: Internet

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, exigió medidas concretas: "No podemos seguir normalizando la violencia en nuestras escuelas. Cada niño merece sentirse seguro en su aula". La senadora Amy Klobuchar también se pronunció: "Es hora de actuar. No más excusas. No más tragedias evitables".

Este tiroteo se suma a una preocupante ola de violencia armada en Estados Unidos. En las últimas 24 horas, Minneapolis registró tres ataques con armas de fuego en distintos puntos de la ciudad, dejando al menos cinco muertos y ocho heridos. Además, en semanas recientes se reportaron múltiples falsas alarmas de tiradores activos en campus universitarios, generando pánico y saturación en los sistemas de emergencia.

Mientras la investigación continúa, la comunidad de Minneapolis permanece en estado de shock. Vigilias espontáneas, cadenas de oración y muestras de solidaridad se han multiplicado en las últimas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México