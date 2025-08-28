FUERTE VIDEO: Sicarios balean una casa, olvidan lanzar la granada y explota en el auto

Comparta este artículo

Quito, Ecuador.- Una cámara de vigilancia captó el momento en que un grupo de sicarios irrumpió en una demarcación ubicada en la ciudad de La Concordia, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador. En el video se puede apreciar cómo los criminales abrieron fuego en contra de la residencia y, tras realizar múltiples disparos de arma de fuego, los gatilleros escaparon del sitio a toda velocidad a bordo de una camioneta.

Luego de avanzar unos metros, el vehículo explota a causa de la detonación de una granada de mano, artefacto que uno de los sujetos olvidó lanzar al domicilio. Según informes de autoridades locales, el incidente dejó al menos a dos sicarios heridos de gravedad y cobró la vida de otros dos individuos de forma inmediata tras la explosión. La Policía Nacional arribó al lugar de los hechos y aseguró la zona, a la vez que realizaron las diligencias correspondientes.

Después de realizar las indagatorias preliminares, instituciones policiales investigan el suceso bajo la hipótesis de una posible disputa entre bandas criminales que operan en la región. En los últimos meses, la violencia se ha recrudecido en distintos sectores del país, lo que ha obligado al Gobierno de Daniel Noboa a reforzar operativos de seguridad en las provincias que han sido más golpeadas por el crimen organizado.

La violencia azota Ecuador

Medios ecuatorianos han reportado la presencia de cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ecuador se ha convertido en un objetivo prioritario por su ubicación estratégica entre los 2 mayores productores de cocaína, Colombia y Perú. De acuerdo con cifras en materia de seguridad, la tasa de homicidios en el país se acerca a un máximo de 50 por cada 100 mil habitantes en 2025, el doble que la de México.

Sin embargo, en 2018, la tasa de homicidios fue inferior a 6 por cada 100 mil habitantes, parecida a la de Estados Unidos. Reportes de inteligencia indican que el Cártel de Sinaloa opera en Ecuador desde 2003 y es que, a medida que Colombia intensificó sus operaciones antinarcóticos con el apoyo de Estados Unidos, las rutas de tráfico de drogas se desviaron hacia territorio ecuatoriano, con cientos de kilómetros de costa sin protección tras el cierre de una base aérea estadounidense en Manta.

Fuente: Tribuna del Yaqui