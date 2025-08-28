Marco Rubio visitará México la próxima semana; estos son los DÍAS y TEMAS a tratar

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que visitará México la próxima semana para tratar temas de suma importancia con el Gobierno de México; el hecho fue confirmado mediante un comunicado del Departamento de Estado. Aquí te contamos los días y temas que tratará Rubio con las autoridades federales. De acuerdo con la información, Rubio viajará a México y al Ecuador la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre, con el objetivo de ver información sobre los cárteles y detener el tráfico de fentanilo.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos. Estas incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales", señala el comunicado compartido. Cabe señalar que esta es la primera visita que hará Rubio a la República después de asumir el cargo. Entre los temas se encuentran el compromiso de proteger sus fronteras, así como el crear competencias más justas para las empresas de Estados Unidos.

En días pasados fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien anunció una probable visita del secretario de Estado durante la próxima semana de septiembre. Durante su conferencia matutina dijo que es "probable" la reunión para firmar un acuerdo de seguridad bilateral. Esta vista se estaba esperando desde junio, cuando el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tuvo una reunión con Sheinbaum, esto en medio de tensiones entre ambos países por seguridad, migración y el tema de los aranceles.

"Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma", afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina la 'Mañanera del Pueblo' del pasado lunes 25 de agosto. La presidenta dijo que el acuerdo que busca con Rubio se basa en soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua, colaboración y cooperación.

Fuente: Tribuna del Yaqui