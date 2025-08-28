Más de un millón de personas afectadas tras inundaciones al este de Pakistán

Comparta este artículo

Punjab, Pakistán.- Equipos de rescate trabajan intensamente en la provincia de Punjab, al este de Pakistán, tras el desbordamiento de los ríos Ravi, Sutlej y Chenab, que ha provocado inundaciones a gran escala.

Según autoridades provinciales, las crecidas han afectado a aproximadamente un millón de personas y han desplazado a unas 248 mil, en lo que se considera una de las peores emergencias por inundaciones en décadas en la región. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos 15 personas en el distrito de Gujranwala y en aldeas cercanas.

Desborde de tres ríos provoca crisis en Punjab

Las inundaciones ocurrieron tras fuertes lluvias monzónicas y la liberación de agua desde represas en la vecina India. Es la primera vez en 38 años que los tres principales ríos de la región se desbordan de forma simultánea, de acuerdo con el Departamento de Riegos de Punjab.

Campamentos

Se han establecido cerca de 700 campamentos de emergencia y 265 hospitales de campaña para atender a los desplazados. También se distribuyen alimentos y suministros básicos en las zonas afectadas.

Víctimas

La ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, declaró que las evacuaciones masivas iniciadas a principios de semana evitaron un mayor número de víctimas.

Durante una visita a las zonas afectadas, el primer ministro Shehbaz Sharif anunció planes para construir nuevas infraestructuras de almacenamiento de agua.

Declaraciones

En declaraciones públicas, el ministro de Planificación, Ahsan Iqbal, acusó a India de liberar grandes cantidades de agua sin previo aviso, lo que, según indicó, contribuyó a la situación actual. India no ha respondido oficialmente a estas acusaciones.

En la región india de Cachemira, también se registraron lluvias intensas durante agosto, provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Las autoridades locales reportaron al menos 115 personas fallecidas y más de miles de evacuaciones en el área.

Fuente: Tribuna del Yaqui