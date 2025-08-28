Sheinbaum descarta TLC con Brasil y apuesta por un acuerdo de cooperación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 28 de agosto de 2025 cerró la puerta a la posibilidad de un tratado de libre comercio (TLC) con Brasil, aunque dejó en claro que su Gobierno está decidido a fortalecer la relación bilateral mediante un esquema de complementariedad en sectores clave.

La mandataria explicó que el interés de México se centra en modernizar y ampliar los mecanismos de cooperación existentes, más que en firmar un acuerdo comercial de gran alcance como los que mantiene con Estados Unidos (EU) y Canadá. Durante su conferencia de este jueves, Sheinbaum Pardo subrayó que Brasil y México poseen fortalezas distintas que pueden aprovecharse de manera estratégica.

Mientras el país sudamericano cuenta con avances tecnológicos en áreas de interés para México, la nación mexicana también tiene desarrollos que resultan atractivos para Brasil. Bajo esa lógica, la mandataria destacó que se busca un acuerdo de colaboración que beneficie a ambos, sin comprometerse a un TLC.

Brasil visita a México

La visita oficial de la delegación brasileña a México, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, marcó el inicio de este nuevo impulso en la relación bilateral. Acompañado por los ministros de Agricultura y Planificación, así como por la viceministra de Exteriores y representantes del sector empresarial, Alckmin sostuvo encuentros con autoridades mexicanas para explorar áreas de trabajo conjunto.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que en la reunión previa se firmaron memorandos de entendimiento para avanzar en distintos frentes de cooperación. Entre los temas destacados se encuentra la actualización de disposiciones que actualmente limitan las exportaciones mexicanas, en especial dentro del sector automotriz, con énfasis en reglas de origen y su aplicación.

Otro de los puntos planteados fue la posibilidad de establecer acuerdos entre agencias regulatorias en materia sanitaria, con el fin de homologar los sistemas y facilitar el intercambio de productos.

Ebrard puntualizó que la meta no es llegar a un TLC como el que rige con EU y Canadá, sino modernizar un acuerdo de complementación económica que fue firmado hace más de dos décadas. Según explicó, ese instrumento ya no responde a las realidades actuales y requiere ajustes para dinamizar el comercio bilateral.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'