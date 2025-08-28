Zelenski denuncia más de 10 personas muertas por ataque de Rusia a Kiev

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Alrededor de las 21:30 horas (hora local) del 27 de agosto, en la capital de Ucrania comenzaron a escucharse las sirenas antiaéreas; a la medianoche, las defensas fueron activadas por ataques de misiles y drones provenientes de Rusia que duraron hasta la madrugada del 28 de agosto. El presidente del país, Volodímir Zelenski, ha denunciado la muerte de al menos 18 personas, entre las cuales cuatro eran menores.

Según los datos que se han revelado, además de más de 100 edificios dañados, entre ellos centros comerciales, edificios residenciales y la sede de la Unión Europea y el consulado británico, hubo más de 48 personas que resultaron heridas por los drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos. Según la embajadora de los Veintisiete en Ucrania, Katarina Mathernova: "Esta es la verdadera respuesta de Moscú a los esfuerzos de paz".

Tratándose de una de las mayores masacres a la capital, el mandatario ha declarado que hay "docenas" de personas heridas. "Por desgracia, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años", escribió el jefe de la administración militar, Timur Tkachenko, en referencia a los fallecidos. Al igual que la embajadora, el presidente afirmó que el ataque es la respuesta a las semanas que han llamado a un alto al fuego, así como a la diplomacia con el objetivo de poner fin a la violencia entre ambos países europeos.

Rusia elige los misiles balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra", expresó Zelenski.

Después de las reuniones entre miembros de la OTAN, así como con Donald Trump, que los mandatarios de Rusia y Ucrania tuvieron en semanas pasadas y pese a las iniciales señales de esperanza de una posible reunión, Zelenski ha expresado que, gracias a los más de 600 drones y 31 misiles, Moscú debería "cesar inmediatamente sus ataques indiscriminados contra las infraestructuras civiles y unirse a las negociaciones para una paz justa y duradera".

Además, demando a los demás países, entre ellos la Unión Europea y China, a reaccionar ante la situación. Por lo cual, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha lanzado la advertencia: "La UE no se dejará intimidar. La agresión rusa no hace más que reforzar nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo". Mientras que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha mencionado que el presidente ruso Putin "sigue atacando a civiles inocentes en Ucrania".

Fonte: Tribuna del Yaqui