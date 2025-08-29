Nicolás Maduro asegura que "No hay forma de que entren a Venezuela" ante amenazas de EU

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Nicolás Maduro, presidente de Venezuela aseguró que "no hay forma" de que estadounidenses invadan su país, luego de que Washington anunciara el envío de tropas y buques de guerra al Caribe sur, cerca de las aguas territoriales venezolanas. Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4,000 efectivos hacía el Caribe Sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Ni sanciones ni bloqueos ni guerra psicológica ni asedio. No han podido ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela", dijo Maduro en un acto con militares.

Nicolás Maduro, da un discurso ante soldados del ejército/Créditos: Internet

El mandatario convocó a una segunda jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana, integrada por civiles, para este viernes y sábado. Según dijo, la Fuerza Armada cuenta con 4.5 millones de milicianos, aunque especialistas cuestionan la cifra. Durante un ejercicio militar televisado, se exhibieron escudos con la frase "Dudar es traición" y se presentó un simulacro de "operaciones especiales revolucionarias".

"¡Honor, sacrificio, honor y revolución!", lanzó el coronel Ramos Salazar, jefe del ejercicio. "Hoy mi comandante en Jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad, los Estados Unidos de Norteamérica, los operadores especiales revolucionarios nos colocamos en la primera línea de batalla para defender la patria de Bolívar y Chávez".

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Las autoridades estadounidenses señalaron al presidente venezolano de nexos con el narcotráfico e, incluso, afirmaron que el mandatario lidera un supuesto cártel de la droga.

Fuente: Tribuna del Yaqui