Visita de Marco Rubio a México: Sheinbaum confirma encuentro clave en materia de seguridad

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 29 de agosto de 2025, la mandataria mexicana confirmó que el próximo 3 de septiembre llegará a territorio nacional Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (EU), para sostener un encuentro de alto nivel en materia de seguridad.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal explicó que la visita tiene como propósito dar continuidad al marco de entendimiento bilateral que ambos países han construido en los últimos meses. Asimismo, Sheinbaum Pardo precisó que la reunión con Rubio busca reforzar los acuerdos ya trabajados con la administración estadounidense.

Según sus declaraciones, el esquema de cooperación se encuentra prácticamente concluido y el funcionario norteamericano acudirá a México con el objetivo de formalizar los últimos detalles. La mandataria explicó que el marco de entendimiento en materia de seguridad se ha establecido bajo principios de respeto entre ambas naciones y tiene como prioridad atender la problemática de los precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas.

Aunque aclaró que no se contempla la firma de un nuevo tratado, reiteró que los mecanismos acordados seguirán protocolos formales que aseguren su cumplimiento en ambas jurisdicciones: "Ya prácticamente está, entonces viene a cerrar este marco de entendimiento y vamos a aprovechar para dar a conocer todo lo que estamos haciendo".

En este contexto, Sheinbaum subrayó que, si bien no habrá una firma pública de un documento, la cooperación con EU se mantiene firme y con objetivos claros, especialmente en lo relacionado con la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas y la reducción del acceso a precursores químicos que alimentan la producción de drogas de alto impacto. Asimismo, destacó que la estrategia bilateral no se limita únicamente al aspecto de seguridad operativa, sino que también contempla acciones de carácter preventivo.

Gobierno de México insiste en investigaciones sobre captura de 'El Mayo'

En cuanto a temas judiciales, Sheinbaum fue cuestionada sobre las investigaciones en torno a Ismael 'El Mayo' Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien recientemente se declaró culpable en una corte de Nueva Tork. La mandataria aseguró que México continúa solicitando información formal a las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso, en coordinación con las instancias correspondientes.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'