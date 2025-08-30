Bomberos mexicanos ayudan en incendio en Washington y terminan deportados por ICE

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El pasado miércoles, agentes federales detuvieron a dos bomberos que formaban parte de los 44 elementos que en ese preciso instante combatían un incendio en Bear Gulch, ubicado en el condado de Mason, Washington. La razón fue porque los hombres eran de origen extranjero y se percataron de ello cuando se les ordenó presentar documentación; el asunto es que esto ocurrió justo mientras realizaban labores para apagar las llamas.

De acuerdo con información de Infobae, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) procedió a deportar a los colaboradores, e incluso se supo que uno de los involucrados contaba con una orden de expulsión previa. Por su parte, trascendió que fueron trasladados a la estación de Bellingham, donde posteriormente se les escoltó fuera del país. Hasta ahora, se desconoce por completo la identidad de los sujetos.

De hecho, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló en un comunicado que acudieron al lugar a petición de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y del Servicio Forestal de Estados Unidos, ya que requerían apoyo para revisar que los datos de los contratistas coincidieran con los registros oficiales. Por supuesto, los mencionados no cumplían con los requerimientos establecidos.

Donald Trump implementó medidas más severas contra los inmigrantes

Asimismo, la agencia federal aclaró que esta situación no afectó en ningún momento las labores de extinción del incendio. Es necesario mencionar que los 42 individuos restantes fueron escoltados fuera de las tierras federales para continuar con el protocolo de seguridad. En el último periodo, debido a las decisiones del gobierno de Donald Trump, se han implementado medidas mucho más severas contra los inmigrantes y las deportaciones se han vuelto cada vez más frecuentes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, apenas han comenzado las investigaciones contra las empresas involucradas, además de que ya se rescindieron los contratos con las compañías Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc. En caso de que más adelante surjan nuevos detalles sobre este tema, como siempre te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Fuente: Tribuna