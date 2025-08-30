Tribunal de EU elimina gran parte de los aranceles de Trump, algunos contra México

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó que la gran mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, incluso los calificó como "inválidos por ser contrarios a la ley". La resolución se consiguió con 7 votos a favor y 4 en contra. En contraparte, el miembro del Partido Republicano no se quedó callado y respondió a esta decisión.

Antes que nada, según el tribunal federal, el gobernante hizo uso de su autoridad para imponerlos a pesar de que no eran adecuados. De acuerdo con medios estadounidenses, los jueces de apelación turnaron el caso a un tribunal inferior para determinar si esto incluye a todos los afectados por los aranceles o únicamente a los involucrados en las demandas iniciales. De hecho, la resolución no entrará en vigor hasta el 14 de octubre, con el objetivo de otorgar tiempo suficiente para que la Corte Suprema evalúe la situación.

Precisamente todo comenzó con las demandas de pequeñas empresas que procedieron después de que, el 2 de abril, Trump impusiera un arancel base del 10 por ciento a casi todos los países del mundo, así como los llamados aranceles "recíprocos" a diversas naciones. Se cree que con la nueva resolución quedaron anulados los correspondientes a Canadá, México, China y hasta los más recientes impuestos a India.

No obstante, los aranceles que no están contemplados en este fallo son aquellos relacionados con vehículos, acero y otros bienes importados, pues en esos casos entró en vigor otra legislación distinta. Por supuesto, ante esta situación el exmandatario se pronunció y lo hizo a través de su perfil en Truth Social, donde recalcó que lo único que podría ocasionar esta medida sería la destrucción del país, ya que, según él, debilitaría la economía de los ciudadanos estadounidenses.

"¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES! Hoy, un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero saben que, al final, Estados Unidos de América ganará”, aseveró el empresario y político conservador, pero además agregó que todo sería un caos: “Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país", concluyó.

