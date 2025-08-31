El tráfico final de Natalia Nagovitsyna; se fracturó y quedó inmovilizada en una montaña

Comparta este artículo

Biskek, Kirguistán.- La alpinista rusa, Natalia Nagovitsyna, vive momentos críticos tras sufrir una fractura en una de sus piernas y quedar inmovilizada en el Pico Pobeda, a más de 7000 mil metros de altura en la frontera entre Kirguistán y China. El pasado 12 de agosto, la mujer de 47 años subió la montaña más temida e inhóspita del Tian Shan con el propósito de ser reconocida con el premio Leopardo de las Nieves, reconocimiento que se otorga quienes conquistan las cinco montañas más altas de la antigua Unión Soviética.

El 27 de agosto, autoridades de Kirguistán anunciaron la suspensión definitiva del operativo de rescate, decisión que se tomó tras la muerte del alpinista italiano Luca Sinigaglia, quien perdió la vida debido a las extremas condiciones climáticas y la falta de oxígeno al momento de intentar salvar a su amiga. Como parte de los esfuerzos se hizo uso de drones y helicópteros, sin embargo, se declaró que no se encontraron señales de vida en el lugar donde Nagovitsyna quedó atrapada.

A través de un video se mostró el momento exacto en el que un helicóptero del Ministerio de Defensa de Kirguistán tuvo que realizar un aterrizaje forzado a 4900 metros de altura en el intento de rescatar a la montañista rusa. La aeronave intentó acceder hasta la zona en la que se reportó la presencia de la fémina, pero las condiciones climáticas no permitieron que la misión se cumpliera. Bair Batuev, socorrista ruso que estuvo a bordo del MI-8, se pronunció al respecto.

No tengo ni idea de qué le pasó exactamente al helicóptero... Los pilotos estaban tras una puerta cerrada, no podíamos ver lo que hacían. Pero no había ninguna preocupación especial. Según una versión, el helicóptero superó la altitud permitida y por eso empezó a caer. Alguien gritó '¡Estamos cayendo, prepárense para caer!'", mencionó el rescatista de 40 años para el medio Rossiyskaya Gazeta.

La combinación de factores como el mal tiempo, la altitud extrema y el terreno peligroso hizo imposible continuar con las labores de rescate. En medio de las labores de rescate, Mijaíl, hijo de la alpinista, solicitó que se reanudaran las operaciones de búsqueda y aseguró que su madre seguía con vida, incluso presentó unas imágenes aéreas en las que ella parece hacer señales días después de perderse el contacto por radio.

Durante dos semanas, Natalia Nagovitsyna soportó temperaturas de –30 °C, viento huracanado y falta de oxígeno. Autoridades de Kirguistán dieron por muerta a la montañista, a pesar de la petición por parte de su hijo. Con respecto al rescatista fallecido, Luca Sinigaglia perdió la vida a causa de un edema cerebral agravado por hipotermia y congelaciones en su mano derecha y su cuerpo fue localizado en una cueva de hielo, en donde aparentemente se refugiaba de una tormenta de nieve.



Fuente: Tribuna del Yaqui



