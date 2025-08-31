Estados Unidos anuncia una millonaria recompensa por el hermano de 'El Chapo' Guzmán

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció una recompensa millonaria por información que ayude a la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano'. A través de sus redes sociales, ICE (por sus siglas en inglés) confirmó que se ofrecerá la cantidad de 10 millones de dólares para cualquiera que proporcione datos que lleven a la detención del hermano de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

En su cuenta de Instagram verificada, la institución compartió una imagen de 'El Guano', aunque en la publicación se pueden apreciar dos errores: se identifica como un hijo de 'El Chapo' Guzmán y se le agregó el apellido Salazar. Aureliano, según datos de autoridades mexicanas, es uno de los operadores clave del Cártel de Sinaloa y es identificado como el líder de una facción conocida como Gente del Guano, cuya base de operaciones se centra en la Sierra del Triángulo Dorado.

RECOMPENSA DE $10 MILLONES por información que conduzca al arresto/condena de Aureliano Guzmán Loera Salazar, hijo del infame Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera".

Él y sus hermanos, los 'Chapitos', tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso", se puede leer en la publicación .

Estados Unidos ofrece nueva recompensa para dar con el paradero de 'El Guano'.

¿Quién es 'El Guano', hermano de 'El Chapo' Guzmán?

Aureliano Guzmán Loera, mejor conocido como 'El Guano', coordina el cultivo, producción y transporte de diferentes drogas como amapola, marihuana, fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Su organización es considerada una estructura 'polidrogas' y una de las principales generadoras de violencia en la región. Autoridades mexicanas lo describen como un hombre astuto, frío y precavido.

Ha escapado de operativos de seguridad desplegados en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Incluso, en 2016, cobró notoriedad tras emboscar un convoy militar, lo que derivó en la muerte de cinco soldados y la liberación de un sicario aliado. También se le relaciona al homicidio de un medio hermano que generó tensiones dentro de núcleo familiar. Reportes indican que en una primera recompensa, Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui