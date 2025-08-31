FUERTE VIDEO: Hombre vestido de repartidor mata a diputado ucraniano en plena calle

Comparta este artículo

Sykhiv, Ucrania.- El sábado 30 de agosto se registró el deceso del diputado ucraniano y expresidente del Parlamento, Andrii Parubii, a causa de un ataque armado perpetrado en la ciudad de Leópolis, ubicada al oeste de Ucrania. El presidente del país, Volodimir Zelenski, lamentó la partida del legislador de 54 años y expresó sus condolencias para la familia del fallecido, además de informar que las autoridades ya trabajan para capturar al responsable.

Según diversos medios ucranianos, Parubii recibió cinco impactos de bala, aunque la policía local encontró siete casquillos en la escena del crimen. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que el tirador, quien usaba una traje de repartidor y llevaba consigo una mochila térmica, le disparó al diputado cuando caminaba por la calle portando ropa deportiva y un bolso de mano. La noticia sobre su homicidio fue confirmada por Zelenski.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió el mandatario en su cuenta en la red social X.

Por su parte Ruslan Stefanchuk, el actual presidente del Parlamento, describió a su antecesor fallecido como un "defensor constante del Estado ucraniano". A través de un comunicado público, Stefanchuk expresó su consternación por el fatídico hecho.

En nombre de la Verjovna Rada de Ucrania, expreso mis condolencias a la familia y amigos de Andrii", detalló el presidente del Parlamento de Ucrania.

Parubii había participado en los movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la Revolución Naranja de 2004 y luego en la de Maidán en 2014. El medio Kyiv Post recordó que también fungió como comandante de la Autodefensa de Maidán, una fuerza de seguridad improvisada que protegía a los manifestantes de las tropas del Ministerio del Interior y en ese momento era controlada por el entonces presidente, Viktor Yanukovych.

Durante el periodo de febrero y agosto de 2014, el político se desempeñó como secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Su papel en dicho cargo durante la ocupación ilegal de Crimea y la ofensiva de los prorrusos en el Donbás lo convirtió en un objetivo usual de la desinformación rusa.

Fuente: Tribuna del Yaqui