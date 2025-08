En una carta, 'El Chapo' Guzmán denuncia que no lo dejan hablar con su nuevo abogado

Washington, Estados Unidos.- A través de una carta dirigida hacia el juez de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, Brian M. Corgan, Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', denunció que se está enfrentando a una serie de restricciones como la comunicación, pues explicó que no se le ha permitido tener contacto con José Israel Encinosa, su nuevo abogado, a pesar de que un juez federal ya autorizó tal situación hace algunas semanas.

En la misiva que fue escrita por su puño y letra, el exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua y se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado, acusó a las autoridades del penal de no permitirle recibir visitas, llamadas y correspondencia de su defensa legal. El capo explicó que es vital para él continuar con su defensa y avanzar en una posible solicitud para reducir las condiciones de aislamiento que enfrenta actualmente.

De la manera más atenta, respetuosamente, le escribo lo siguiente. Me mandó a decir el abogado José Israel Encinosa que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el gobierno le permita al abogado que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono", se puede leer en el escrito.

El narcotraficante mexicano se encuentra en la prisión bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo cual le impide salir de su celda la mayor parte del día y mantener una seria restricción en cuanto a las visitas se refiere. Sin embargo, el capo aseguró que Cogan permitió que Encinosa lo represente y tenga contacto con él, lo cual no ha sucedido hasta el momento.

El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa. El abogado tiene alrededor de 10 meses batallando para que le autorice el gobierno poder visitarme y hablar por teléfono. Yo pensé que ahora que usted ordenó que autoricen al abogado Encinosa que me visite y que me hable por teléfono (sic), pero hasta hoy al abogado no le ha autorizado", aseveró el originario de La Tuna, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa.