Cinco soldados quedan heridos por tiroteo en base militar de Georgia en Estados Unidos

Georgia, Estados Unidos.- Este miércoles 6 de agosto, alrededor de las 11:00 horas (hora local), fue registrado por las autoridades estadounidenses un tiroteo en la base militar Fort Stewart, ubicada en el estado de Georgia, Estados Unidos. Según las autoridades, lo sucedido al sur del país no "representa una amenaza". Por otro lado, la Casa Blanca compartió encontrarse "monitoreando" la situación que dejó un saldo de cinco soldados heridos.

Según lo que se ha dado a conocer, los rescatistas llegaron al lugar a las 11:09 horas para trasladar a los heridos al hospital Winn Army Community, mientras que las instalaciones fueron cerradas inmediatamente después de lo sucedido. Además de que se encendieron las alertas para las cercanías, incluyendo la activación de protocolos de emergencia para las escuelas cercanas, así como los accesos a la base.

Por otro lado, el presunto atacante fue detenido a las 11:35 horas por los oficiales, según informaron a través de la cuenta de Facebook del equipo de Fort Stewart Hunter Army Airfield. Aunque declararon que se encuentra en investigación, según algunas fuentes, se dice que el sujeto ha sido identificado con el nombre de Radford, un hombre de 28 años con el cargo de sargento. Aparentemente usando un arma de su pertenencia y no una del ejército.

El incidente permanece bajo investigación y no se revelará información adicional hasta que la investigación se complete", aseguró el organismo.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que la información fue "informada al presidente" Donald Trump sobre la situación de Georgia. Cabe destacar que desde minutos antes agentes de seguridad fueron desplegados, siendo esta la mayor instalación de las fuerzas armadas de Estados Unidos al este del Misisipi, además de ser el hogar de la tercera división de infantería, incluyendo también campos aéreos.

Finalmente, no solo la Casa Blanca se encuentra prestando atención; el FBI y la División de Investigación del Ejército tienen conocimiento sobre el incidente y se encuentran coordinando esfuerzos: "Tiene conocimiento del incidente en Fort Stewart y está coordinando con la División de Investigación Criminal del Ejército". Cabe resaltar que este no ha sido el único tiroteo registrado; en lo que va del año han sido al menos 261 tiroteos.

Fuente: Tribuna del Yaqui