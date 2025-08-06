¿Fin de la guerra en Ucrania? Trump busca reunirse con Putin para negociar

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse la próxima semana con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en un intento por negociar el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Tras un encuentro inicial, Trump tiene la intención de organizar una segunda reunión trilateral que incluiría también al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que asumiría un rol de mediador.

Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", confirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Trump propone reunión con Putin y Zelenski

La iniciativa se realizó luego de una reunión celebrada este mismo miércoles en Moscú entre el presidente Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff, descrita por ambas partes como 'altamente productiva'.

Según un alto funcionario ucraniano, la posible cumbre fue discutida previamente en una llamada entre Trump y Zelenski, en la que también participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y líderes de Reino Unido, Alemania y Finlandia.

Más temprano, el propio Trump comentó en su red Truth Social que mantuvo conversaciones con varios líderes europeos tras la reunión de su emisario en Moscú.

Se lograron grandes avances. Todos están de acuerdo en que esta guerra debe terminar, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas", escribió el mandatario.

Fuente: Tribuna del Yaqui