Donald Trump pide que se realice un nuevo censo de población sin migrantes irregulares

Washington, Estados Unidos.- El presidente norteamericano, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Comercio la realización de un nuevo censo de población, en el cual no sean tomados los migrantes irregulares. Una vez más, toma medidas en contra de los indocumentados. Que se encuentran en el país del naranja, aunque desde 1790 el conteo ha tomado en cuenta a todas las personas, ignorando el estatus migratorio.

La decisión ha sido dada a conocer por la red social del mandatario, Truth, en donde ha dicho haber dado la instrucción a la institución de comenzar de inmediato con el conteo. “He instruido a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo y altamente preciso CENSO basado en datos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados e información obtenidos en la elección presidencial de 2024".

Las personas que están en nuestro país ilegalmente, NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, ha escrito el republicano.

Aunque el censo poblacional en Estados Unidos es realizado cada 10 años, por lo que el próximo se debería realizar en el 2030, la dirección de Trump ha creado confusión para algunos, puesto que no ha dejado claro si se espera que el estudio sea llevado a cabo como un censo aparte del programado o si se espera que los cambios sean implementados en el próximo dentro de cinco años.

Esta herramienta no solo es usada para contemplar la cantidad de habitantes por estado, sino que es utilizada para diversos fines; no solo para determinar la distribución de fondos federales para los estados y comunidades, sino que también está diseñada para redibujar los mapas electorales. Este último, siendo la principal razón para un nuevo censo, puesto que influye en cuántos serán los votos que cada estado aportará al colegio electoral, es decir, al organismo que elige al presidente.

Esta no sería la primera vez que el naranja intenta cambiar el censo, pues en 2020, en su primer periodo como presidente, lo hizo, pero no duró mucho antes de que perdiera contra Joe Biden. El intento fue considerado por jueces menores como ilegal, además de que en ese año el tribunal supremo bloqueó a Trump de realizar una pregunta sobre la ciudadanía en el censo. Finalmente, esta estrategia se dice que es con el propósito de que en las elecciones intermedias de 2026 pueda ganar más escaños a su favor.

Fuente: Tribuna del Yaqui