¿El fin de la guerra entre Rusia y Ucrania? Putin y Trump confirman reunión para abordarla

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este jueves 7 de agosto de 2025 su disposición para sostener una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos (EU), el empresario Donald Trump, la cual estaría programada para la próxima semana. Este nuevo encuentro formaría parte de un esfuerzo por reducir las crecientes tensiones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El anuncio fue realizado este jueves por Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, quien detalló que se trata de un encuentro "al más alto nivel" entre ambos mandatarios, quienes no se habían visto desde 2018, en Finlandia. Cabe señalar que la confirmación de esta reunión clave llega justo antes de que expire el plazo de diez días impuesto por Washington para que Moscú detenga su ofensiva militar en territorio ucraniano.

Según los reportes de medios internacionales, ambas partes coincidieron en la necesidad de concretar este nuevo encuentro. Durante una reunión en el Kremlin con el líder de Emiratos Árabes Unidos, el presidente ruso indicó que el interés por dialogar fue “"expresado por ambos lados", aunque Moscú insistía en que la cumbre debía tener una agenda amplia, no centrada únicamente en el conflicto ucraniano.

Esto se sabe de la reunión entre Putin y Trump

Durante semanas, el Kremlin se había mostrado reticente a aceptar una cumbre bajo presión estadounidense, alegando que cualquier encuentro debía contar con una preparación rigurosa y no responder a una estrategia mediática. Sin embargo, la negativa de Putin a declarar un alto al fuego temporal (ni siquiera de 30 días) habría provocado el endurecimiento de la postura de la Casa Blanca.

Sin embargo, la nueva reunión se logró negociar gracias a la participación del emisario especial Steve Witkoff, quien visitó el Kremlin por quinta ocasión esta semana. Ushakov explicó que la fecha tentativa ya fue definida, aunque los preparativos aún están en marcha, por lo que no se han compartido detalles del día exacto ni el lugar del encuentro.

Información extraoficial ha puntualizado que el encuentro podría celebrarse en Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, países que han servido como intermediarios en conversaciones previas. También se ha mencionado a Turquía como posible sede, considerando que fue anfitrión de las primeras negociaciones entre Rusia y Ucrania al inicio del conflicto.

Putin manifestó que "varios países amigos han mostrado disposición para apoyar la organización de esta reunión", mencionando directamente al presidente de Emiratos Árabes Unidos como una figura clave en las gestiones diplomáticas. Cualquier novedad sobre este hecho histórico será informado por TRIBUNA.

