EU ofrece recompensa RÉCORD de 50 MILLONES por Nicolás Maduro; lo liga al Cártel de Sinaloa

Washington D.C, Estados Unidos.- Mediante un video en redes sociales, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y lo señala de tener nexos con el crimen organizado de México, específicamente el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Pam Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. "Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", señaló Bondi en el video compartido en X, antes Twitter.

Bondi se refirió al presidente de Venezuela como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bondi se refirió al presidente de Venezuela como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bondi dijo que la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) decomisó este jueves 7 de agosto de 2025, 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro y sus socios. De estas, por lo menos siete estarían directamente ligadas al mandatario.

Bondi expresó que esa cocaína es mezclada con fentanilo en la mayoría de las ocasiones, lo que ha terminado en la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses. También señaló que, bajo la administración del presidente Donald Trump, Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus crímenes despreciables.

Recompensa récord

Estados Unidos ya ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Nicolás Maduro; esto se dio a conocer el pasado 29 de julio de 2025. Ante esto, la fiscal pidió a cualquiera que tenga información que ayude a que "este criminal sea llevado ante la justicia", a comunicarse al teléfono 1-202-307-4228. Hasta el momento no hay un posicionamiento oficial de parte del gobierno de Venezuela.

