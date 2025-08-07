Israel aprueba plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza; prepara avance militar

Comparta este artículo

Tel Aviv, Israel.- El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan militar, impulsado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que autoriza a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a iniciar preparativos para una operación terrestre en la Ciudad de Gaza. La decisión, comunicada oficialmente por la oficina del primer ministro, establece un nuevo rumbo estratégico en el conflicto, centrado en consolidar el control sobre este importante núcleo urbano del norte del enclave palestino.

El plan aprobado no solo contempla el avance militar, sino que también incluye un compromiso explícito de facilitar la entrada de ayuda humanitaria para la población civil, siempre y cuando esta se encuentre fuera de las zonas de combate activas. Este doble enfoque busca, según el comunicado oficial, cumplir con los objetivos militares al tiempo que se gestionan las consecuencias humanitarias de la operación.

Para contextualizar esta medida, el Gobierno israelí ha reiterado los cinco principios que considera indispensables para la finalización del conflicto. Estas condiciones son: la completa desarticulación y desarme de Hamas; la liberación de todos los rehenes restantes; la desmilitarización total de la Franja de Gaza; el establecimiento de un control de seguridad israelí indefinido sobre el territorio; y la formación de una administración civil que no esté vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

La aprobación de la propuesta de Netanyahu no fue unánime. Se informó que una propuesta alternativa, presuntamente respaldada por altos mandos de las FDI, fue rechazada por la mayoría del gabinete. Según fuentes locales, esta alternativa desaconsejaba una ocupación a gran escala, advirtiendo sobre el potencial de un severo impacto humanitario y los crecientes riesgos para la seguridad de los rehenes que aún se encuentran en cautiverio.

Sin embargo, la mayoría ministerial determinó que dicho plan no garantizaba de manera efectiva ni la derrota de Hamas ni el retorno de los secuestrados. Es relevante destacar que el plan aprobado se enfoca específicamente en la Ciudad de Gaza, la cual, junto con varios campos de refugiados, constituye aproximadamente el 25 por ciento del territorio que aún no está bajo control de las FDI.

La implementación de esta fase requeriría la evacuación de sus cerca de 800 mil residentes, lo que concentraría aún más a la población de Gaza en un área habitable cada vez más reducida. Esta decisión marca una nueva etapa en la estrategia israelí, priorizando el control de enclaves estratégicos de forma gradual.

Fuente: Tribuna