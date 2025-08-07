Juez Cogan responde a la carta de 'El Chapo' Guzmán y le niega hablar con su abogado

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El juez de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, ya respondió a las peticiones de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', luego de la carta que le hizo llegar hace unos días y en la que denunciaba que no se le permitía tener comunicación con José Israel Encinosa, su nuevo abogado. A través de la misiva, el capo le solicitó a Cogan que se le permitiera recibir visitas o mantener llamadas con su defensa legal.

Cogan desestimó la solicitud del exlíder del Cártel de Sinaloa, argumentando que él no es la instancia adecuada para ello y explicó que el Buró de Prisiones (BOP) es el responsable de sus condiciones de encarcelamiento. Asimismo, el juez hizo hincapié en que el originario de La Tuna, Sinaloa, no puede representarse a sí mismo y todo procedimiento que quiera realizar tendrá que hacerse a través de su representante legal.

Esta no es la corte apropiada a la cual solicitar tal medida, y, en cualquier evento, debido a que el acusado tiene un nuevo abogado recientemente designado en este caso, el acusado no puede buscar una mitigación por sí mismo en esta corte", indicó Cogan.

De igual manera, el juez federal aseveró que Guzmán Loera, quien cumple una condena por cadena en la prisión de máxima seguridad ADX de Florence, Colorado, y quien se encuentra bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), no puede realizar este tipo peticiones, ya que cuenta con un nuevo abogado. Además señaló que aunque su Corte admitió a Encinosa como parte de su defensa legal, la última palabra la tiene el BOP, ente que se encarga de supervisar sus medidas carcelarias.

Si el acusado está siendo privado de sus derechos constitucionales, incluyendo su derecho a una representación, debe solicitar una mitigación ante la corte federal del Distrito de Colorado, donde está confinado, luego de que hubiera intentado con todas las medidas administrativas con el Buró de Prisiones".

Con el abogado habiendo sido autorizado por la Corte para representarlo, la Corte se niega a considerar la petición para mitigación hecha por sí mismo por el acusado. Cualquier mitigación que busque debe ser a través del abogado que le representa", mencionó.

Finalmente, Cogan negó la petición del narcotraficante mexicano y exhortó al nuevo representante legal de ‘El Chapo’ el considera otro mecanismo para presente esta petición de su cliente ante otra corte.

