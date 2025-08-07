"Pura maldad": Israel denuncia ante la ONU el trato a rehenes en Gaza

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, participó el pasado martes 5 de agosto en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, donde emitió duras declaraciones contra el grupo islamista Hamás y la Autoridad Palestina. Durante su intervención, Saar denunció la situación de los rehenes israelíes en Gaza y acusó a la comunidad internacional de responsabilizar injustamente a Israel por el conflicto en la región.

Israel denuncia ante la ONU el trato a rehenes en Gaza

El canciller israelí calificó a Hamás como una organización de 'pura maldad' y aseguró que se vive en un 'mundo al revés' donde, a su juicio, se culpa a Israel por las acciones cometidas por sus adversarios.

Intervención

Durante su intervención, Saar puso el foco en los aproximadamente 50 rehenes israelíes que, según indicó, aún permanecen cautivos en Gaza bajo control de Hamás y la Yihad Islámica. Denunció que estos rehenes se encuentran en condiciones de 'hambruna' y 'tortura'.

Israel ha facilitado enormes cantidades de ayuda a Gaza desde el comienzo de la guerra… Sin embargo, todavía se le acusa de inanición. Hay que decir la verdad: Hamás priva de hambre sádicamente a nuestros rehenes mientras los terroristas disfrutan de carne, pescado y verduras", sostuvo.

El ministro de Israel también dirigió críticas a la Autoridad Palestina, acusándola de financiar a personas involucradas en actos violentos.

La Autoridad Palestina sigue pagando salarios a terroristas y familias de terroristas", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui