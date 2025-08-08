Defensa de Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos en EU

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La defensa legal de Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, denunció ante una Corte Federal de Nueva York que el narcotraficante mexicano es víctima de aislamiento extremo y, en general, de violaciones a sus derechos. De hecho, el capo mexicano todavía no ha recibido una condena, y este es uno de los principales argumentos de sus abogados.

Además, el llamado Narco de Narcos está incomunicado y recibe un trato similar al que se aplica a terroristas, pues, según se informó, pasa prácticamente 23 horas al día confinado en una celda sin acceso a ventanas ni luz natural. De acuerdo con información de Infobae, al hombre de 72 años no se le permite tener contacto con sus familiares, y las llamadas a México suelen ser muy breves, además de escasas.

Cabe destacar que el originario de Badiraguato, Sinaloa, solo habla español y, como el personal penitenciario no entiende el idioma, su comunicación diaria se ve todavía más limitada de lo habitual. Por lo tanto, según el periodista mexicano Arturo Ángel, el abogado Mark DeMarco solicitó al juez Frederic Block modificar las condiciones de detención de Rafael Caro, debido a que representan un riesgo para su salud física y mental.

Rafael Caro Quintero

De acuerdo con el mismo medio, DeMarco aseguró que el gobierno estadounidense no cuenta con pruebas de que su cliente haya intentado fugarse o cometido actos violentos, por lo que no hay justificación para que sea tratado como un reo peligroso. Se exigió que deje de permanecer en el área destinada a prisioneros de alto riesgo, es decir, la Metropolitan Detention Center de Brooklyn, bajo las Medidas Especiales Administrativas (SAMs, por sus siglas en inglés).

¿Quién es Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa. Desde los 13 años se hizo cargo de su familia tras el fallecimiento de su padre. A los 18 comenzó a trabajar como chofer de camiones; sin embargo, conoció a Pedro Avilés Pérez, un narcotraficante que lo introdujo en el cultivo de marihuana. En 1980 fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Fuente: Tribuna