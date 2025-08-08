¿El fin de la guerra está cerca? Ya hay FECHA: Trump y Putin se reunirán en Alaska

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 8 de agosto que se reunirá con Vladímir Putin en Alaska (sede oficial del encuentro) en un intento por poner fin al conflicto bélico que se vive en Ucrania. Según el mandatario, esta reunión será el próximo 15 de agosto.

No es la primera ocasión que Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania, pues en varias ocasiones ha hablado con el presidente de Rusia para buscar una solución; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una reunión presencial desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Este encuentro entre Trump y Putin sería el primero entre las naciones de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en el mes de junio de 2021.

Me reuniré con el presidente Putin muy pronto. Podría haber sido antes, pero supongo que hay medidas de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar", afirmó Trump.

El presidente de Estados Unidos ha tenido semanas buscando una reunión en medio de una presión a Moscú para adelantar conversaciones que lleven a un alto al conflicto con Kiev, capital de Ucrania. Desde la Casa Blanca se había dado un ultimátum en el que habría sanciones económicas de por medio contra Rusia.

Se reunirán el 15 de agosto

¿Se logrará la paz?

Varios medios internacionales apuntan a que el Gobierno de Vladimir Putin ha presentado a la Casa Blanca una propuesta de alto al fuego, con concesiones territoriales por parte de Ucrania. Se le pediría al gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski que ceda espacio en el este de su país. Según Bloomberg News, Rusia y Estados Unidos se encuentran trabajando en un acuerdo que podría incluir altos cambios territoriales y que, en teoría, tendría que ser presentado antes de que se vean cara a cara.

De momento no se ha confirmado un encuentro donde participe el presidente de Ucrania, pues se había dicho que Zelenski se encontraba exigiendo ser parte de las negociaciones, señalando que Europa y Ucrania no pueden quedar al margen. "Le estoy agradecido al presidente Trump por su apertura a la hora de buscar soluciones reales", afirmó el ucraniano en un discurso oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui