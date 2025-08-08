EU: Con orden ejecutiva, Donald Trump permite ataques militares contra cárteles mexicanos

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 8 de agosto, el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que faculta al Pentágono para emplear fuerza militar directa contra cárteles latinoamericanos. Por lo tanto, el objetivo principal es que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan llevar a cabo operaciones militares fuera del país contra diversas organizaciones criminales.

De acuerdo con información del diario The New York Times, actualmente se desconoce por completo la fecha exacta en que se autorizó el decreto presidencial. Sin embargo, se sabe que el Pentágono ya está diseñando opciones de ataque contra integrantes de cárteles provenientes de América Latina. De hecho, las operaciones militares se realizarán tanto por vía marítima como terrestre.

Asimismo, se considera que entre los grupos criminales que serán combatidos se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y hasta el denominado Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro y el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello.

Desde su primer periodo, Trump ha sostenido una postura combativa contra el narcotráfico. Entre 2017 y 2021 impulsó la construcción del muro fronterizo, el uso de la Guardia Nacional, presión diplomática sobre México y la operación Crystal Shield para frenar la metanfetamina. Durante esos años se concretaron extradiciones clave como las de Joaquín El Chapo Guzmán y Rubén El Menchito Oseguera.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump para permitir operaciones militares conjuntas en territorio mexicano. Aunque ha cooperado con Estados Unidos en inteligencia y extradiciones —incluyendo el envío de 29 líderes de cárteles y el desmantelamiento de más de mil laboratorios de drogas sintéticas—, ha dejado claro que no aceptará subordinación ni intervenciones unilaterales.

Fuente: Tribuna/ Agencia México