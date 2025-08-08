¿Golpe a Trump? Detienen la construcción del centro migratorio 'Alligator Alcatraz' en Florida

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- En el contexto de la creciente crisis migratoria que el Gobierno de Estados Unidos (EU) busca contener mediante redadas masivas, una jueza federal emitió una orden que frena temporalmente la construcción del nuevo centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida. ¿Qué implica esta decisión?

Es importante señalar que la medida surge en medio de una demanda presentada por organizaciones ambientalistas que alertan sobre el daño que este complejo representa para uno de los ecosistemas más importantes y vulnerables del estado de Florida. Ante esto, la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, determinó suspender de manera inmediata, y por un periodo de 14 días, cualquier trabajo de construcción adicional en las instalaciones.

Jueza de Florida detiene ampliación de centro de detención en los Everglades. Foto: Facebook

Entre las actividades que quedan detenidas están la colocación de nueva infraestructura, labores de pavimentación, excavaciones y cercado. La orden, sin embargo, no prohíbe el funcionamiento actual del centro, que abrió sus puertas el pasado 3 de julio con capacidad para albergar a dos mil personas y con planes de expansión hasta llegar a cuatro mil, de acuerdo con la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

La demanda, interpuesta por la asociación Friends of The Everglades, la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity, sostiene que el proyecto se construyó de forma acelerada y sin llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Los denunciantes aseguran que el complejo afecta de manera directa a un hábitat que alberga 36 especies amenazadas, entre ellas la pantera floridana, la cigüeña de madera y el caimán americano.

Nos complace que la jueza haya visto la urgente necesidad de pausar la construcción adicional, y esperamos que avance nuestra meta final de proteger al único y amenazado ecosistema de los Everglades de mayor daño causado por este centro de detención masiva", señaló Eve Samples, directora de Friends of The Everglades.

La preocupación de los ambientalistas se intensificó después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara el pasado 25 de julio que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a utilizar el centro como punto de partida para vuelos de deportación. Desde un aeropuerto ubicado en el lugar (que anteriormente estaba en desuso) se han expulsado al menos 600 migrantes.

Además, denuncias de la organización ambiental apuntan a que la operación del centro implica el transporte constante de combustible para aeronaves y la disposición de desechos humanos, sumado a la pavimentación reciente de alrededor de 20 acres, equivalentes a casi 81 mil metros cuadrados.

A la fecha de publicación de esta nota, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha impulsado políticas más estrictas contra los migrantes, no se ha pronunciado por esta decisión judicial.

Fuente: Tribuna