¿Qué se sabe de 'Frankenstein', la variante evolucionada del Covid-19?

Ciudad de México.- Una nueva subvariante del covid-19 ha preocupado a los expertos; la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que se encuentra vigilando los casos, así como el avance de 'Frankenstein' o Stratus. Debido a la evidente expansión que ha tenido en países como Argentina y Brasil. Este aumento de casos ha derivado en la inquietud pública por el temor de que se desarrolle una pandemia, además de la duda por el nombre de monstruo con el que han decidido llamarle.

Según datos de la OMS, la variante XFG del virus SARS-CoV-2, la causa del covid-19, se ha detectado por primera vez este año, el día 27 de enero. Y desde junio se encuentra bajo vigilancia, por el crecimiento que ha tenido a nivel mundial. Siendo la región del sudeste asiático la que habría reportado el aumento simultáneo de nuevos casos, además de hospitalizaciones. Pero no solo estas partes del mundo.

Según el estudio de Pablo Griffin de la Universidad de Queensland, Estados Unidos tenía una tasa de más del 30 por ciento, India con más del 50 por ciento, además de España y Reino Unido del 42 al 30 por ciento. Aunque la mayoría de los síntomas son exactamente iguales a los conocidos durante las pasadas variantes, el descubrimiento de nuevos síntomas causa temor; estos son la ronquera y la afonía parcial o total, de manera transitoria, hasta que termina la fase aguda de la infección.

Por otro lado, el nombre que le ha sido dado tendría que ver con la manera en la que fue gestado, ya que esta subvariante fue producto de una combinación de otras dos subvariantes. Las cuales son las LF.7 y LP.8.1.2, que en su momento no causaron grandes consecuencias ni peligros, pero ambas se encuentran potenciadas en conjunto. Por lo que las personas y autoridades de la salud muestran precaución contra esta nueva cepa.

Finalmente, los últimos datos que la OMS ha hecho públicos mencionan que, hasta el 20 de julio de 2025, un 48 por ciento de los análisis han sido de la variante XFG, lo que indica un incremento desde los resultados del mes anterior. En México, no ha sido registrado ningún caso que esté derivado del COVID-19 de la variante FXG o la variante 'Frankenstein', esto según los datos de la situación epidemiológica de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios en el país.

