Vientos huracanados dejan a dos muertos en Grecia y varios incendios

Atenas, Grecia.- Al menos dos personas murieron este viernes en Grecia debido a los vientos huracanados que azotaron el país, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas extremas también causaron bloqueos en el tráfico marino, y decenas de miles de turistas quedaron varados, ya que los ferris no pudieron zarpar debido a las condiciones climáticas.

En la isla griega de Milos, parte del archipiélago de las Cícladas, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas, un hombre y una mujer, que murieron ahogados en la playa. La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio a causa de los fuertes vientos mientras intentaba tomar una fotografía de la costa y cayó al mar. Su esposo, también de 50 años, intentó salvarla y se lanzó al agua, pero ambos fallecieron. Un barco privado y un buzo recuperaron los cuerpos de la pareja, según informó la Guardia Costera.

La tormenta bloqueó los ferris y dejó dos muertos en las Cícladas

Incendios

Además, el viento ha acelerado múltiples incendios forestales; el más grave se desató a las afueras de Atenas y obligó la evacuación de dos pequeñas localidades con alrededor de 50 residentes. Más de 190 bomberos, apoyados por 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna, buscan controlar las llamas. Otros incendios están activos en la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, y en varias zonas del sur de la península del Peloponeso, aunque muchos de ellos ya están casi extintos.

Fuente: Tribuna del Yaqui