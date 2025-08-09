México no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó la SRE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió este pasado viernes 8 de agosto a un comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en el cual aseguró que ambos países enfrentan a un enemigo común: los cárteles criminales. Esto, después de que el presidente del país vecino, Donald Trump, defendiera la decisión de enviar tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para "proteger" a su nación.

"Los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones. Seguiremos trabajando de manera colaborativa con el gobierno de la presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige", dice un fragmento del escrito de la Embajada de Estados Unidos en México.

Por su parte, la institución mexicana dejó muy en claro ayer, a través de sus redes sociales, que no se aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses, pues la colaboración debe darse con respeto irrestricto a las soberanías de ambos territorios. Asimismo, enfatizó que cada país tiene la responsabilidad de trabajar desde su territorio para terminar con las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y armas.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la medida no incluye a México

"México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos, en particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia. La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada nación, son la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades", afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De hecho, ayer el medio de comunicación The New York Times anunció que Trump ya había firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles, por lo que, según esta información, contaban con un instrumento legal para llevar a cabo ataques militares directos. Sin embargo, Sheinbaum Pardo aclaró que esta medida no implica la intervención en territorio nacional.

Fuente: Tribuna