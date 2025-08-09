Precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay en estado grave por hemorragia y sedación

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Recién se confirmó que este sábado 9 de agosto empeoró el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pues, según un comunicado emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá, el funcionario se encuentra en una condición crítica tras un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central y, en las últimas 48 horas, evolucionó hasta un nivel que requirió intervención neuroquirúrgica de emergencia.

"En las últimas 48 horas, su estado clínico revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta situación requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dice un fragmento del escrito. Además, el documento, firmado por el director médico, Dr. Adolfo Llinás Volpe, reiteró que su condición continúa siendo de "carácter reservado".

Precisamente, todo comenzó cuando Uribe Turbay, de 39 años e integrante del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el pasado 7 de junio, mientras participaba en un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia. A partir de ese instante, ha estado internado en la entidad pública antes mencionada y lleva casi dos meses hospitalizado.

Comunicado

"Ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente. Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado. Los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución", finalizó el informe que se dio a conocer hace una hora.

De hecho, el expresidente del Concejo de Bogotá, en su trayectoria política, fungió como concejal de la ciudad en el período 2012-2015 en representación del Partido Liberal; además, fue secretario de Gobierno de la capital durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en el período 2016-2018, y candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones locales de 2019, donde obtuvo el cuarto lugar.

Fuente: Tribuna