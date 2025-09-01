Maduro denuncia amenaza: 8 barcos de EU apuntan a Venezuela con mil 200 misiles

Comparta este artículo

Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos apuntan hacia Venezuela, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington. Los barcos forman parte de una "operación antinarcóticos reforzada" para llevar a cabo misiones de interdicción de drogas en Latinoamérica.

El operativo incluye la llegada del crucero de misiles guiados 'USS Lake Erie' y el submarino nuclear 'USS Newport News', que se sumarán a otros buques desplegados en aguas cercanas a Venezuela. De acuerdo con fuentes del Departamento de Defensa citadas por 'CNN', la misión está dirigida a interrumpir rutas claves del tráfico ilegal. La semana pasada también se movilizó un escuadrón anfibio integrado por el USS San Antonio, el 'USS Iwo Jima' y el 'USS Fort Lauderdale', con cuatro mil 500 efectivos a bordo, incluidos dos mil 200 infantes de marina.

EU suma un crucero de misiles

Créditos: Internet

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la iniciativa en una comunicación interna en la que señaló que la misión se enmarca en las atribuciones constitucionales de las Fuerzas Armadas para combatir actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando. El despliegue de buques en el Caribe por parte de Estados Unidos llevó a Colombia a convocar a una reunión urgente de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Trump ha vuelto a presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, tras no lograr el cambio de régimen en su primer mandato. Su nueva estrategia parece estar motivada por la reciente liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses en Venezuela, lo que fue bien recibido por Washington.

Washington alega que el envío de buques y marines tiene el propósito de "frenar el flujo de drogas". Además, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui