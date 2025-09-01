¡Momentos de pánico! Niño camina sobre unas vías en parque temático de Pensilvania

Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- Momentos de pánico vivieron los visitantes a Hersheypark, un parque temático de atracciones que está situado en Pensilvania, Estados Unidos, cuando un niño fue visto caminando sobre las vías del monorríel, a varios metros de altura. El momento quedó captado en video y se informó que, previo al avistamiento, los padres del menor denunciaron su desaparición y solicitaron el apoyo por parte del personal del lugar.

Según el portavoz de Hersheypark, el infante se separó de sus padres y subió hasta las vías elevadas, a pesar de que esa zona se encontraba restringida en ese momento. A través de un comunicado, el parque confirmó que el pequeño había sido reportado como desaparecido aproximadamente a las 17:05 horas del pasado sábado 30 de agosto. Testigos señalaron que el niño permaneció alrededor de 20 minutos en las alturas hasta que fue puesto a salvo por un visitante.

Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros huéspedes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad de los huéspedes en todo Hersheypark", expresó Hersheypark.

¿Cómo fue el rescate del niño en Hersheypark?

El menor caminaba sobre las vías del monorriel, a una altura considerable, por lo que un hombre subió al techo de una construcción y lo ayudó a bajar. El héroe anónimo extendió sus brazos para alcanzar al niño, pero al no poder, el individuo tuvo que saltar al monorriel. En cuestión de segundos, el sujeto tomó al pequeño y lo rescató ante el aplauso de los presentes. Posteriormente, el personal de seguridad entregó al infante con su familia.

Tragedia en Hersheypark

El suceso causó temor entre las personas que asistieron a Hersheypark durante el fin de semana, ya que en el parque temático se registró la muerte de una niña de 9 años. Según el medio TN, hace más de un mes, una pequeña se ahogó en una de las 16 atracciones acuáticas. Los salvavidas lograron sacarla del agua y fue trasladada de emergencia al al Milton S. Hershey Medical Center, en donde los especialistas confirmaron su deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui