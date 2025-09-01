Tragedia en EU: Broma con timbre le cuesta la vida a un niño de 11 años en Houston

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- El sábado 30 de agosto, un menor de 11 años realizaba la típica broma de tocar el timbre de una casa y salir corriendo antes de que alguien abriera, pero lo que nadie esperaba fue la tragedia que se avecinaba, que terminó con la vida del pequeño. De acuerdo con medios estadounidenses, de manera oficial, las autoridades locales aún no han reportado detenidos por este crimen.

Según la investigación actual, el niño estaba acompañado por unos amigos y todos juntos comenzaron con el juego. Un supuesto testigo aseguró que el infante tocó el timbre y luego corrió junto a sus compañeros; el problema surgió cuando, en ese instante, salió una persona de la vivienda y, sin pensarlo dos veces, le disparó al jovencito. A pesar de que no falleció en el lugar, sí lo hizo este domingo a causa de las lesiones.

Debido a lo recientes que son los hechos, apenas han iniciado las investigaciones y se continúa en la búsqueda de pruebas, así como de testimonios. Algunos vecinos mencionaron que los policías se llevaron esposado a un sujeto, pero ninguna fuente ha corroborado esa información. Por lo tanto, solo queda esperar a que surjan más pormenores, y cualquier avance se informará a través de TRIBUNA.

La principal hipótesis es que el disparo fue intencional

Por su parte, los ciudadanos de Houston, Texas, exigen justicia y se encuentran muy conmocionados por la violencia con la que ocurrieron los hechos. Asimismo, se pronunció el portavoz policial Shay Awosiyan, quien confirmó que efectivamente se está haciendo todo lo posible para que el caso sea resuelto. El detective de homicidios Michael Cass declaró a CBS que la principal hipótesis indica que el disparo fue intencional y tenía como objetivo a los niños.

Ante todo, ciertos miembros de la comunidad aprovecharon este suceso para cuestionar el uso de armas en Estados Unidos y lo fácil que resulta adquirir una. Esto cobra relevancia porque en el país se registran numerosos tiroteos en los que los protagonistas del delito son en gran medida menores de edad. Hasta ahora, ninguna dependencia ha emitido una opinión acerca de este tema en particular.

Fuente: Tribuna