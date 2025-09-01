(VIDEOS) TERREMOTOS sacuden Afganistán: Reportan más de 800 muertos y miles de heridos

Comparta este artículo

Nangarhar, Afganistán.- Al menos tres siniestros sacudieron el este de Afganistán la noche del domingo 31 de agosto de 2025, donde se reportó un saldo preliminar de al menos 812 muertos y alrededor de dos mil 700 heridos, según el Gobierno de facto talibán. Las provincias más afectadas fueron Kunar y Nangarhar, ubicadas en la frontera con Pakistán, según reportes de medios internacionales.

El número de víctimas podría aumentar conforme avancen las horas, ya que las labores de rescate continúan. De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo (de magnitud 6.0) se localizó a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros. El temblor principal ocurrió a las 23:47 horas, tiempo local, y fue seguido de al menos dos réplicas significativas, la mayor de magnitud 5.2.

Confirman más de 800 muertos tras terremotos en Afganistán

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid informó que solo en la provincia de Kunar se registraron cerca de 800 fallecidos y más de dos mil 500 heridos, mientras que en Nangarhar se confirmaron 12 muertos y 255 lesionados. Las aldeas montañosas de difícil acceso han sido las más golpeadas, donde la precariedad de las viviendas y la falta de infraestructura aumentaron los daños.

Ante la emergencia, el Gobierno afgano anunció la creación de un comité especial de atención y destinó mil millones de afganis (aproximadamente 14 millones de dólares) para asistencia inmediata. Los recursos se utilizarán en atención médica, entrega de alimentos, refugios temporales y apoyo logístico para las brigadas de rescate. Helicópteros fueron desplegados para evacuar a heridos hacia hospitales como el de Jalalabad, actualmente sobrepasado por la magnitud de la tragedia.

La comunidad internacional ha manifestado su apoyo. Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional para las Migraciones y la Media Luna Roja confirmaron el envío de equipos de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas. Por su parte, países como Pakistán, Irán, China, Siria y Egipto expresaron condolencias, mientras que India y la Unión Europea anunciaron que proporcionarán asistencia directa.

El USGS activó una alerta naranja a través de su sistema PAGER, que proyecta daños humanos y económicos considerables tras terremotos de esta magnitud. Se estima que casi medio millón de personas sintieron un movimiento fuerte a muy fuerte, lo que ocasionó derrumbes y colapso de construcciones mal edificadas.

Fuente: Tribuna