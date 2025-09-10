Charlie Kirk, simpatizante de Trump, muere tras recibir un disparo en universidad de Utah

Utah, Estados Unidos.- Hace un par de horas se informó que Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA y simpatizante de Donald Trump, había sido herido de bala en una universidad de Utah. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos confirmó posteriormente que el hombre, de 31 años, perdió la vida. Por lo pronto, las investigaciones están a cargo del FBI (Buró Federal de Investigaciones).

A través de la plataforma Truth Social, en un inicio, un integrante del Partido Republicano pidió oraciones por la salud del originario de Illinois, Chicago. Sin embargo, hace menos de una hora se anunció que lamentablemente no resistió las lesiones provocadas y falleció por un disparo mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en el patio del Centro Sorensen del campus.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", escribió el mandatario estadounidense.

Publicación de Donald Trump

De igual forma, Trump, un poco más tarde, estableció que en honor a Charlie Kirk, las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos se bajen a media asta hasta el domingo por la tarde, a las 18:00 horas. Es necesario añadir que Kirk fue uno de los activistas conservadores más influyentes que ha tenido en la historia el gobierno vecino de México y, por supuesto, solía ser un fiel seguidor del político.

Kamala Harris, abogada y ex vicepresidenta de los Estados Unidos, publicó un mensaje haciendo referencia a lo ocurrido a las 13:00 horas (tiempo local): "Estoy profundamente perturbada por el tiroteo en Utah. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia. Permítanme ser clara: la violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia".

#ÚltimaHora | Reportan muerte de Charlie Kirk, simpatizante de Donald Trump herido de bala en una universidad de Utah ??uD83CuDDFAuD83CuDDF8



El presidente de EU confirmó la noticia a través de un mensaje en su red social. pic.twitter.com/enXW3AptKE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui