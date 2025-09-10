Conmoción en Brasil: Le regalan una liposucción por su cumpleaños y muere en la cirugía

Río de Janeiro, Brasil.- El lunes 8 de septiembre, Marilha Menezes Antunes, una madre de 28 años de edad, perdió la vida en una clínica privada de Río de Janeiro, Brasil, mientras se sometía a una liposucción con injerto de glúteos, procedimiento que significaba su regalo de cumpleaños. Según el testimonio de Carolina Menezes, hermana de la víctima, Marilha contaba con buen estado de salud y se realizó todas las pruebas necesarias antes de la cirugía.

Al ser cuestionado por la policía, el médico encargado dijo que la mujer sufrió una broncoaspiración y posteriormente perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio. El personal médico solicitó el apoyo de una ambulancia para iniciar los primeros auxilios, sin embargo, la respuesta llegó tarde. En una entrevista para el medio Sitio g1, la hermana de la fallecida mencionó que la clínica no tenía los medios adecuados para casos críticos.

Pregunté si alguien se sentía mal, pero nadie respondió. Subí al quirófano y vi al médico intentando reanimar a mi hermana. Pregunté qué necesitaba y me dijo oxígeno", agregó Carolina Menezes.

Asimismo, la familiar de Marilha Menezes narró que tuvo que llamar a los servicios de emergencia y las autoridades locales, ya que el especialista no le explicaba lo que estaba aconteciendo. El SAME local confirmó que recibió el llamado a las 18:13, no obstante, los esfuerzos no fueron suficientes y la víctima falleció. El caso quedó registrado y fue derivado a la Defensa del Consumidor (Decon), que se encargará de la investigación correspondiente.

¿Qué dijo la clínica?

A través de un comunicado de prensa, la clínica Amacor lamentó la pérdida de Marilha Menezes Antunes y aclaró que este centro médico solamente brinda la infraestructura para que equipos médicos externos realicen procedimientos. La institución aseguró que el quirófano cuenta con todos los equipos necesarios para emergencias cardiovasculares y respiratorias, como desfibrilador bifásico y un carro de paro completo

El martes 9 de septiembre, especialistas del Consejo Médico Regional de Río, agentes de Defensa del Consumidor (Decon) y personal de Vigilancia de la Salud, estuvieron indagando en el lugar. En un reporte actualizado, medios locales indicaron que la Policía Civil efectuó detenciones en el centro quirúrgico, la cual quedó clausurada tras encontrar medicamentos vencidos y detectar anomalías durante la cirugía de Marilha.

