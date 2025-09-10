Donald Trump exige pena de muerte para el responsable de asesinar a una joven ucraniana

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana que fue apuñalada cuando viajaba a bordo de un tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. El mandatario condenó el hecho y solicitó la pena de muerte para Decarlos Brown, quien fue captado por una cámara de vigilancia al momento de privar de la vida a la fémina el pasado 22 de agosto del presente año.

De acuerdo con medios locales, el agresor de 34 años cuenta con antecedentes penales, a lo cual hizo énfasis la alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, diciendo "no demonizo a quienes tienen dificultades con su salud mental, o que no tienen vivienda". Las declaraciones fueron criticadas por la sociedad, incluso, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, señaló a Lyles por minimizar el homicidio de la joven ucraniana.

El animal que mató tan violentamente a la joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio 'rápido' (¡No hay ninguna duda!) y recibir la pena de muerte", así se pronunció Trump en su plataforma Truth Social.

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a “Quick” (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY. There can be no other option!!!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/J8apzdLizn — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Esta semana, el Departamento de Justicia acusó a Brown de haber cometido un delito federal, en una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, por lo que encara la posibilidad de que esa corte lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte. Esto se suma a otros cargos presentados y es que la justicia estatal lo señala por asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital.

¿Qué pasó en el caso de Iryna Zarutska?

El pasado 22 de agosto de 2025, Iryna Zarutska abordó el vagón de la línea azul del Charlotte Area Transit System (CATS) hacia la estación East/West Boulevard. Minutos después, la joven fue apuñalada en el cuello por Decarlos Brown, que se encontraba en el asiento trasero y escapó hacia otro vagón mientras la mujer se desangraba.

Los agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron al sitio y confirmaron que Iryna ya había muerto a causa de la gravedad de las heridas. Posteriormente efectuaron la detención del atacante. Quentin Williams, fiscal federal y exagente del Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), confirmó que el lugar no contaba con elementos de seguridad.

Una joven refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, fue brutalmente apuñalada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, por un hombre con amplio historial criminal. La joven de 23 años había escapado de la guerra en Ucrania buscando seguridad en EE. UU., pero encontró un destino… pic.twitter.com/pZJbscq6Y8 — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) September 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui