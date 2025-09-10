Le disparan a un aliado de Donald Trump durante un evento público; estaría en estado crítico

Utah, Estados Unidos.- Este miércoles 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo de arma de fuego durante un evento público realizado en el estado de Utah. Reportes preliminares de medios de comunicación indican que se encuentra en estado crítico tras presentar una herida en el cuello. Según información de la Universidad del Valle de Utah, la policía logró detener a un sospechoso.

Un grupo estudiantil extendió la invitación a Kirk para que tuviera una participación en el evento. De acuerdo con CNN, alrededor de la 13:00 horas, se detonó un arma de fuego desde un edificio del campus que se encontraba a unos 200 metros del joven político, quien fue alcanzado por las balas. Kirk es uno de los activistas pro-Trump y una de las personalidades de los medios conservadores más destacadas en Estados Unidos.

Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo… Un gran tipo en todos los sentidos. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!", así se pronunció el presidente Trump al respecto.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

El originario de Arlington Heights, Illinois, ha conseguido millones de seguidores por su ideología y postura, tanto política como moral. Además, en 2012 cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades. Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), indicó que la agencia se está encargando de la investigación del caso en la Universidad del Valle de Utah.

Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso", expresó Patel en la red social X.

Por su parte, Spencer Cox, gobernador de Utah, repudió el ataque y exhortó a los estadounidenses a unirse para condenar este acto. Asimismo, el mandatario estatal indicó que está recibiendo los informes por parte de las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos en el atentado contra Charlie Kirk. Hasta el momento no existe alguna información oficial acerca de la gravedad de las heridas que sufrió el activista.

#ÚltimaHora | Disparan contra aliado de Donald Trump en evento público en Utah uD83DuDD2BuD83CuDDFAuD83CuDDF8



El activista conservador, Charlie Kirk, fue herido de bala en un evento realizado en una universidad. Ya hay un detenido por el tiroteo uD83DuDEA8 pic.twitter.com/ocKDU4QQgs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui