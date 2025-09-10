Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, es acusado de tráfico sexual en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos (EU) luego de que un gran jurado federal en Nueva York lo acusara formalmente de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, junto con otras cinco personas vinculadas a la institución religiosa.

La acusación formal, presentada este miércoles 10 de septiembre, señala que, durante décadas, la organización habría operado para facilitar abusos sexuales contra menores y mujeres, aprovechando la influencia espiritual y la estructura de la iglesia. Asimismo, apunta que tanto él como los otros implicados habrían utilizado su posición de liderazgo y la fe de los feligreses para manipular y victimizar a miembros de la comunidad religiosa, a quienes presionaban bajo el argumento de que mantener relaciones con el líder espiritual significaba salvación, mientras que rechazarlo era equivalente a condenación.

#LoÚltimo uD83DuDEA8I Naasón Joaquín García es acusado de una conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de La Iglesia La Luz Del Mundo.



uD83DuDD34Un jurado federal investigador en Nueva York emitió la acusación señalando que Naasón y otras cinco… pic.twitter.com/5li0KeNG2k — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 10, 2025

El documento judicial describe que la denominada 'Empresa Joaquín LLDM' funcionó como una red organizada durante décadas. Según las autoridades, esta estructura permitía no solo la comisión de delitos sexuales, sino también la producción de material gráfico y audiovisual de abuso infantil, así como intentos de intimidación y manipulación para evitar que las víctimas denunciaran.

Entre los acusados, además de Naasón Joaquín García, figuran:

Rosa Sosa Azalia Rangel García Eva García de Joaquín Joram Núñez Joaquín Silem García Peña

Autoridades estadounidenses señalaron que dos de ellos fueron detenidos en Los Ángeles y Chicago, mientras que otros permanecen prófugos, informaron las autoridades estadounidenses.

La acusación también expone que algunos de los implicados intentaron destruir evidencia y presionaron a víctimas para firmar declaraciones falsas, negando los abusos. Además, se habrían difundido sermones dentro de la congregación para desacreditar a quienes denunciaron, reforzando la idea de que dudar del 'apóstol' equivalía a cometer un pecado.

En un comunicado oficial, el fiscal federal Jay Clayton afirmó que García y los otros acusados "explotaron la fe de sus seguidores para beneficiarse de ellos". Agregó que, cuando enfrentaron cuestionamientos, recurrieron a su poder económico y religioso para intimidar a las víctimas y mantener el silencio. Por su parte, Ricky J. Patel, jefe de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, señaló que los cargos son resultado de una investigación de varios años, apoyada por testigos y sobrevivientes que decidieron hablar.

La iglesia La Luz del Mundo asegura contar con cerca de cinco millones de fieles en el mundo, quienes reconocen a su líder como 'apóstol de Jesucristo'. No obstante, las acusaciones recientes colocan nuevamente a la organización en el centro de la polémica internacional.

Mientras, García, de 56 años, actualmente cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California, tras declararse culpable en 2022 por delitos relacionados con abuso sexual. Hasta el momento, los abogados del líder no han emitido comentarios públicos sobre este proceso judicial.

Fuente: Tribuna