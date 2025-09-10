VIDEO: Manifestantes propalestinos abuchean a Trump en restaurante de Washington DC

Washington, Estados Unidos.- En medio de la tensión que se vive por la Guerra de Israel contra Palestina, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue fuertemente abucheado en un restaurante de mariscos en Washington DC, cuando un grupo de manifestantes propalestinos irrumpió con consignas en su contra. El altercado ocurrió en Joe’s, establecimiento ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde el mandatario acudió a cenar acompañado de integrantes de su círculo más cercano.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente tuvo lugar la noche del martes 9 de septiembre de 2025, justo cuando Donald Trump estaba ingresando al local y saludando al personal del lugar. En ese instante, varias mujeres portando banderas de Palestina, cuya población ha sido brutalmente atacada en la Franja de Gaza, comenzaron a gritar "¡Palestina libre!", sorprendiendo tanto al mandatario como a los comensales presentes.

Los abucheos se intensificaron cuando las manifestantes lo señalaron con frases como "Trump es el Hitler de nuestros días". A pesar de la confrontación directa en la entrada del restaurante, el mandatario optó por no responder y siguió su recorrido hacia el interior, acompañado de sus funcionarios. No obstante, información extraoficial señaló que el mandatario pidió a su equipo de seguridad sacar a las mujeres del sitio; este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

La protesta se suma a un ambiente marcado por la tensión internacional. En la previa, el jefe de Estado estadounidense se refirió públicamente al ataque de Israel en Doha contra líderes de Hamás; Trump declaró que no estaba "contento" con la operación, al tiempo que señaló que no fue informado de manera previa sobre dicha acción militar. Asimismo, adelantó que ofrecerá una declaración más amplia sobre el tema durante la jornada del miércoles.

Como te informamos en TRIBUNA, el pasado martes las fuerzas de Israel lanzaron una ofensiva en territorio qatarí, donde el grupo islamista palestino mantiene desde hace tiempo su base política. La cadena Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, señaló que la operación tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego relacionados con la Franja de Gaza.

Fuente: Tribuna