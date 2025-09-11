Charlie Kirk: Filtran primeras FOTOS del asesino del simpatizante de Donald Trump al huir

Utah, Estados Unidos.- Después de la muerte de Charlie Kirk, un famoso activista conservador, que era mayormente reconocido por ser simpatizante de Donald Trump, a través de redes sociales han comenzado a filtrarse las primeras fotos del hombre que se cree que fue el asesino del joven en la Universidad de Utah, mientras que se encuentra huyendo de la escena del crimen. Se revela mensaje que había en las balas.

Quién era el director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, de solo 31 años de edad, el pasado miércoles 10 de septiembre, mientras que estaba en una sesión de preguntas y respuestas en el patio del Centro Sorensen del campus, fue herido de bala por un francotirador. Desgraciadamente, a través de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Trump, se informó de su fallecimiento.

Ahora, después de la tragedia en Estados Unidos, el FBI se encuentra bajo investigaciones y mediante sus plataformas, han compartido un par de imágenes de un hombre que podría ser el responsable de este asesinato. Primero muestran un video en el que dicen que se ve una silueta oscura encima de uno de los edificios alrededor del campus en el que ocurrió el siniestro, y después un par al subir escaleras.

#ÚltimaHora | Reportan muerte de Charlie Kirk, simpatizante de Donald Trump herido de bala en una universidad de Utah



El presidente de EU confirmó la noticia a través de un mensaje en su red social.

En las imágenes, se ve un joven hombre que estaría cursando la universidad, llevando una gorra de béisbol, gafas de sol y una camiseta negra con la bandera estadounidense, subiendo las escaleras hasta el techo, donde supuestamente asesinó a Kirk. Al parecer esto dio pistas de su ruta de escape y han encontrado un arma con huellas en el bosque cercano a las instalaciones de estudios superiores.

Robert Bohls, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, afirma que el disparo provino de un "rifle de cerrojo de alta potencia", que estaba supuestamente envuelto en una toalla en un bosque cercano del lugar de los hechos, y que en este se había encontrado balas que estaban grabadas con mensajes transgénero y antifascistas.

