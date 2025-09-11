FUERTE VIDEO: Grupo de leones devora a un cuidador en conocido zoológico de Tailandia

Bangkok, Tailandia.- Visitantes de un parque safari de Tailandia vivieron momentos de angustia luego de que un grupo de leones mató a un cuidador cuando éste intentaba alimentarlos. Según medios locales, el incidente ocurrió la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Safari World Bangkok, uno de los zoológicos más importantes de Asia, el cual fue cerrado de manera temporal mientras la policía realiza las investigaciones correspondientes

De acuerdo con Nation Thailand y Bangkok Post, el empleado fallecido fue identificado como Jian Rangkharasamee, de 58 años, quien trabajó durante casi tres décadas en el popular zoológico. Sadudee Punpugdee, director de protección de la fauna silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, informó que aproximadamente seis o siete leones atacaron al cuidador al mismo tiempo.

El video del suceso se volvió viral en redes sociales e impactó a miles de usuarios por la manera en la que Rangkharasamee murió devorado por los felinos, esto ante la mirada atónita por parte de los visitantes que se encontraban en el zoológico. Durante una entrevista con la cadena local Thairath, uno de los testigos del atroz hecho, mencionó que la víctima moral no contaba con equipo de protección cuando ingresó a la jaula de los leones.

Estaba solo, de espaldas a los animales, permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás", detalló Kanchanarin.

Fuentes confirmaron al Bangkok Post que el brutal ataque duró alrededor de 15 minutos hasta que otro trabajador consiguió acercarse al lugar y rescatar al cuidador. A pesar de que el cuidador fue trasladado de emergencia a un hospital de la capital tailandesa, los especialistas terminaron por confirmar su deceso. El Departamento de Parques Nacionales, responsable de la gestión de los parques naturales en Tailandia, ordenó el cierre temporal del parque safari.

Ratanaporn Jitpakdee, esposa de Jian, declaró que su marido siempre tomaba precauciones y que nunca había sido atacado. Asimismo, la viuda lo catalogó como el único sostén económico de la familia, además de una persona apasionada por el cuidado de los animales en el parque.



