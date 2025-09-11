Jair Bolsonaro es condenado por liderar intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

Brasil.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, esto tras perder las elecciones en 2022; esta es la primera vez que el Tribunal Supremo de Brasil toma una decisión por este estilo. La primera sala del Tribunal Supremo logró tres de los cinco votos para proceder y declarar culpable a Bolsonaro por delitos como:

Intento de golpe de Estado Intento de abolición democrática del Estado de Derecho Pertenencia a organizaciones criminales

Cabe señalar que Bolsonaro ha sido condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. Actualmente, Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo. La condena no es solo para el expresidente, sino para siete altos asesores más, que según los fiscales, actuaron como el "centro neurálgico" de una organización criminal que quería desmantelar el régimen democrático.

Bolsonaro se ha declarado inocente durante el proceso y todavía puede apelar ante el pleno el fallo, pero podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, según lo estima la Fiscalía de Brasil. De apelarse, no se volvería a juzgar todo el caso, sino que se revisaría puntos específicos como posibles contradicciones.

El caso ha sido seguido muy de cerca por Estados Unidos, ya que Donald Trump, quien ha aplicado varias sanciones a funcionarios de Brasil, lo calificó como una "cacería de brujas". Además, dijo que "no tiene miedo de usar el poder económico y militar" de su país para proteger la libertad de expresión. A lo que el gobierno de Lula da Silva respondió que el primer paso para proteger la libertad de expresión es defender la democracia y respetar la voluntad expresada por las urnas.

Cabe señalar que Bolsonaro ya había sido inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030 en un caso separado; también se especula que esta falla pudiera llevar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar un tipo de amnistía para él, a través del Congreso de Brasil. Fue puntualmente el juez, que supervisa el caso, Alexandre de Moraes, quien señaló que Bolsonaro fue el líder de un complot golpista y de una organización criminal.

uD83DuDD34 uD83CuDDE7uD83CuDDF7 La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado a Lula Da Silva pic.twitter.com/aV718JvtnX — Eco Medios (@ecomedios1220) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui