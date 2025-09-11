Justicia de Brasil da 27 años y 3 meses de cárcel a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Brasilia, Brasil.- En un hecho inédito, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado y haber conspirado contra el orden democrático contra Lula da Silva tras su derrota en las elecciones de 2022. Esta mañana de jueves 11 de septiembre, el Tribunal Supremo de Brasil tomó la decisión de condenarlo por cinco delitos, entre los que está: Intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de Derecho y pertenencia a organizaciones criminales.

Se esperaba que la condena se diera a conocer hasta mañana viernes 12 de septiembre, pero la Primera Sala del Tribunal Supremo decidió pasar a la fase de sentencia. Por cuatro votos, se declaró que Jair Bolsonaro es culpable; además, se sentenció a otros siete asesores del expresidente. Según lo declarado por la Fiscalía de Brasil, el plan de Bolsonaro y sus asesores incluía planes de asesinar al presidente electo Lula da Silva para aferrarse al poder. Bolsonaro fue condenado por los siguientes delitos:

Planear un golpe de Estado

Participar en una organización criminal armada

Intentar abolir el orden democrático por la fuerza

Cometer actos violentos contra instituciones estatales

Dañar bienes públicos durante el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023

#Mundo | El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión, por liderar un intento de golpe de Estado ??uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/5HGewXhvzG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

La Fiscalía de Brasil estableció que parte de la conspiración incluía un plan para usar explosivos, armas o veneno para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. Por su parte, Bolsonaro y los otros acusados negaron haber actuado como se dice.

Lo que sigue

El expresidente puede apelar la sentencia en su contra; si esto ocurre, el Supremo Tribunal no podría volver a revisar todo el caso, sino puntos específicos, como las posibles contradicciones en el proceso o delitos puntuales. Mientras que si quedan agotadas las vías de apelación, Bolsonaro tendría que comenzar a cumplir con su condena. Hay que recordar que Jair Bolsonaro ya estaba impedido para postularse a cargos públicos desde 2023 hasta por ocho años, tras se encontrado culpable de difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño.

Fuente: Tribuna del Yaqui