Sheinbaum condena homicidio del activista estadounidense Charlie Kirk: Esto fue lo que dijo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional. Este jueves 11 de septiembre de 2025, la mandataria mexicana condenó categóricamente el ataque ocurrido contra el activista de ultraderecha Charlie Kirk, quien falleció luego de recibir un disparo durante un evento en Utah, Estados Unidos (EU).

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano expresó que México se opone rotundamente a cualquier forma de violencia, especialmente cuando esta tiene implicaciones políticas (ya que la víctima era ultraconservador y abiertamente racista). Afirmó que este tipo de sucesos representan una amenaza para el ejercicio seguro de la libertad de expresión y participación ciudadana.

Estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política", declaró la presidenta de México este viernes.

Lo que se sabe de la muerte de Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles 10 de septiembre al recibir un tiro durante un evento universitario en Utah Valley University, estado de Utah. El suceso, que quedó grabado en video, ocurrió mientras se desarrollaba una presentación pública conocida como Prove Me Wrong, parte de su gira The American Comeback Tour, donde promociona y apoya las políticas republicanas y conservadoras de Donald Trump.

Autoridades informaron que un solo disparo alcanzó a Kirk poco después de haber comenzado el evento, aproximadamente veinte minutos después de que arrancara el programa. Si bien se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, la víctima perdió la vida de forma casi instantánea. El jefe de Estado estadounidense confirmó la muerte de su partidario, al tiempo que la lamentó.

Sobre el ataque, se reportó que el disparo provino de un edificio cercano, el Losee Center, ubicado aproximadamente a 100-200 yardas del escenario donde Kirk se encontraba. Existe un operativo de búsqueda del sospechoso, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad ni se ha confirmado su detención. Cualquier novedad sobre el caso será reportada por TRIBUNA.

