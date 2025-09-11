Tragedia en Brasil: Menor pierde la vida tras ser golpeada por cinco alumnos de su escuela

Pernambuco, Brasil.- La muerte de una menor de 11 años ha conmocionado a Brasil y es una muestra más de cómo la violencia escolar es un problema que trasciende fronteras, dejando profundas heridas en la sociedad. Los hechos ocurrieron al interior de la Escuela Municipal Tia Zita, situada en la ciudad de Belém do São Francisco, en el estado de Pernambuco, en donde Alicia Valentina perdió la vida tras ser salvajemente golpeada por cinco de sus compañeros de clase.

Según el testimonio de una estudiante a las autoridades locales, la víctima se negó a quedarse con un compañero, por lo que fue atacada por un grupo de cuatros varones y una mujer cerca de los baños del plantel educativo. La joven tuvo que recibir atención en tres diferentes centros de salud antes de ser integrada en el Hospital da Restauração, ubicado en el centro de la ciudad de Recife, en donde se confirmó su fallecimiento el pasado domingo 7 de septiembre del presente año.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico producido por un objeto contundente. Mientras Alicia era cuidada por su madre en el hospital, una tía de la menor dio a conocer el caso y rápidamente fue atendido por las instancias correspondientes. La mamá de Alicia Valentina mencionó que una profesora le avisó sobre el estado de salud de su hija, por lo que tuvo que llevarla a un nosocomio de la localidad.

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas dentro da escola no Sertão de PE.



Alícia Valentina foi agredida dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco. A menina estava internada no Hospital da Restauração, no Recife, onde teve morte cerebral. pic.twitter.com/WJRjJgBE14 — Tumulto BR (@TumultoBR) September 9, 2025

A pesar de que la dieron de alta, la madre confirmó que, al regresar a su casa, la adolescente presentó sangrado en uno de sus oídos, por lo que tuvieron que llevarla a otro centro de salud, en donde al igual que en el primero le entregaron el alta médica. Hora más tarde, Alicia comenzó a vomitar sangre y la familia tomó la decisión de acudir urgentemente al Hospital Municipal de Belém do São Francisco, en donde los especialistas la canalizaron al Hospital de Salgueiro.

Es un momento muy difícil; me faltan las palabras para comprender lo que pasó. Nuestra familia está profundamente conmocionada; es un evento muy trágico, no sólo para nuestra familia, sino para toda la comunidad”, mencionó José Carlos, primo de la víctima.

Una cámara de seguridad captó una parte de la agresión y en el video se puede apreciar que Alicia se dirigió al baño. En el material también se muestra a los estudiantes moviéndose cerca de la puerta del baño. En un momento dado, uno de ellos empuja a otro. Luego, se puede ver a Alicia salir del baño, tocándose la oreja izquierda, y pedir ayuda a un miembro del personal escolar.

Alícia Valentina tinha 11 anos. Foi espancada até a morte, dentro da escola, por dizer um simples “não”. O crime aconteceu em Belém do São Francisco, Pernambuco. Cinco colegas participaram da agressão, entre eles, uma menina. pic.twitter.com/CfMJ3AsPBf — Vitória Genuíno (@genuino_vitoria) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui