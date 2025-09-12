Él es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk en EU: Esto se sabe del homicida

Utah, Estados Unidos.- Este viernes 12 de septiembre, las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente de Utah, quien presuntamente sería el responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Es importante señalar que la identidad del sospechoso se confirmó poco después de que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, informara este mismo viernes en una entrevista con Fox News sobre la captura del presunto homicida. TRIBUNA te comparte toda la información aquí.

Esto se sabe de la captura del presunto homicida de Charlie Kirk

Según el reporte preliminar, Robinson fue arrestado cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros al sur de Orem, Utah, tras un acuerdo con su padre para entregarse voluntariamente a las autoridades. Fuentes federales citadas por The New York Times detallan que el joven fue puesto bajo custodia alrededor de las 23:00 horas del jueves 11 de septiembre de 2025.

Los primeros reportes de los medios locales lo describen como un estudiante con buen desempeño académico y con fotografías que lo muestran en entornos familiares y universitarios. Además, algunos registros sugieren que tenía contacto con armas desde temprana edad, lo que coincide con el tipo de arma utilizada en el ataque.

Asimismo, la investigación que sigue abierta, señala que fue un familiar de Robinson quien facilitó su entrega a las autoridades tras recibir confesión directa del joven sobre el asesinato. Esta detención cierra la fase inicial de las pesquisas, aunque el caso continuará con el análisis de pruebas, entrevistas y la recopilación de evidencia adicional para determinar los motivos exactos y cualquier posible vinculación con grupos o ideologías que puedan haber influido en el crimen.

El homicidio de Charlie Kirk ocurrió durante uno de sus debates con estudiantes, donde fue alcanzado por un disparo en el cuello, lo que provocó su muerte inmediata. Durante las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades detuvieron a dos personas que luego fueron liberadas tras comprobar que no tenían relación con el crimen. Posteriormente, el FBI solicitó apoyo ciudadano, difundiendo imágenes del sospechoso para facilitar su captura.

