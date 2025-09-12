Los Zetas: Hermanos Treviño Morales enfrentarán juicio sin riesgo de pena de muerte en EU

Chicago, Illinois.- La Fiscalía de Estados Unidos (EU) informó este viernes 12 de septiembre de 2025 que decidió no solicitar la pena de muerte contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como 'El Z40' y 'El Z42', exlíderes del grupo criminal Los Zetas. Esto podría abrir la posibilidad de que los criminales se conviertan en colaboradores y testigos protegidos de las autoridades estadounidenses

La determinación fue comunicada a través de una carta oficial enviada al juez Trevor McFadden, de la Corte Federal de Washington, DC, por Sophia Suárez, jefa en funciones de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia. Asimismo, se informó que la decisión fue autorizada por la fiscal general de EU, Pam Bondi, quien ha seguido de cerca los casos de otros narcotraficantes mexicanos.

Las autoridades informaron su decisión este viernes. Foto: Internet

La fiscalía estadounidense señaló que, pese a no buscar la pena de muerte, cuenta con una evidencia extensa que incluye al menos 4.9 millones de archivos relacionados con las operaciones de los hermanos Treviño Morales. Esta información respalda los cargos que enfrentan y permitirá a las autoridades judiciales continuar con el proceso penal de manera detallada y rigurosa.

Se especificó que los documentos abarcan actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y la estructura organizativa de Los Zetas, incluyendo su evolución de brazo armado del Cártel del Golfo hacia una organización independiente con presencia en varias ciudades fronterizas de EU y México.

Proceso de Los Zetas continuará

El próximo evento judicial para los exjefes de Los Zetas está programado para el 14 de octubre, fecha en la que se espera que se realicen audiencias clave relacionadas con la acusación formal y la revisión de pruebas. Cabe señalar que los abogados Michael McCrum y Daniel Goldman lideran actualmente la defensa de los hermanos, luego de que los principales representantes, Eduardo Balarezo y Frank Pérez, se retiraran temporal e indefinidamente del caso debido a conflictos de interés relacionados con otros acusados involucrados en la misma causa penal.

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de EU no ha confirmado si estas personas se convertirán en colaboradores o testigos protegidos; estos detalles se definirán en los próximos meses.

